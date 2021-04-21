Первый президент Украины готов "хоть сегодня" встретиться с Путиным

Первый президент Украины и глава киевской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Первый президент Украины и глава киевской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Украинский политик пожелал обсудить с главой РФ войну в регионе и урегулирование ситуации. По словам Кравчука, ему есть, что сказать Владимиру Путину и с чем обратиться к "кремлевским политикам", которые якобы раздувают ненависть к Незалежной. Глава ТКГ готов "хоть сегодня" встретиться с президентом России, сообщают украинские СМИ.