Илья Резник не может найти спонсора для издания сборника стихов

Российский поэт-песенник Илья Резник сообщил об отсутствии финансирования для публикации собственных стихов.

Российский поэт-песенник Илья Резник сообщил об отсутствии финансирования для публикации собственных стихов.

Знаменитый поэт Илья Резник оказался в тяжелом положении на фоне пандемии: недавно он был вынужден переехать в московскую квартиру из арендованного особняка, в котором десять лет прожил с женой. Еще одна проблема возникла после написания Резником сборников стихов. По словам поэта, книги получили благословение патриарха Кирилла, но так и не нашли своего спонсора. Об этом Резник рассказал в интервью изданию "Собеседник".

"Уже год мучаемся. На первые два сборника нашлись люди, которые поддержали выход книг материально. А сейчас нет. Самая моя большая мечта — найти помощников, которые бы помогли выпустить эти две книги. Мы с Ирой даже гонорары за это не получаем, оплатить бы типографию", — пожаловался поэт.

Несмотря на плачевное финансовое положение, одна из книг Резника вышла в печать. Издатели заинтересовались сборником стихов и басен для детей. В настоящий момент Резник продолжает искать спонсора, чтобы его произведения вышли в свет. Поэт иронично отмечает, что вокруг пандемия, а бизнесмены, напротив, становятся лишь богаче.