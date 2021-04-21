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17:26   21 Апреля 2021
Происшествия

Петербуржцу дали условный срок за разглашение гостайны

Петербуржцу дали условный срок за разглашение гостайны

Суд Петербурга вынес приговор в отношении Владимира Грабовского по обвинению в разглашении государственной тайны, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Подсудимого признали виновным, его приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, осужденному также запретили работать с гостайной любого уровня секретности. Подробности не сообщаются. Заседание суда проходило без представителей прессы, так как делу присвоен гриф "секретно".

Недавно бывшего помощника полпреда президента в УРФО приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по делу о госизмене. По данным следствия, фигурант выдал секретные данные иностранному государству, сообщал сайт 360tv.ru.

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