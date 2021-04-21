Гендиректор "Демидково" подал заявку на участие в праймериз "Единой России"

Заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" подал генеральный директор ООО "Санаторий "Демидково"" Кирилл Толстой.

Заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" подал генеральный директор ООО "Санаторий "Демидково"" Кирилл Толстой.

Он заявился на праймериз ЕР по выборам в Законодательное собрание Пермского края. Пресс-служба партии сообщила, что Толстой претендует на включение в список по региональной группе "Добрянская №26".

Отмечается, что предварительное голосование ЕР будет проходить с 24 по 30 мая через портал "Госуслуги". Проголосовать могут все желающие россияне. Также уточняется, что прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний глава КПРФ Геннадий Зюганов оставит свой пост, сообщал сайт 360tv.ru.