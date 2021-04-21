«Перевернутый мир» победил: Понасенков заступился за осужденного Дерека Шовина

Суд признал вину бывшего полицейского, который в момент задержания Джорджа Флойда действовал по инструкции.

Темнокожая Америка ликует: бывшего офицера полиции Дерека Шовина признали виновным по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая 2020 года сотрудник правопорядка хотел проверить у него документы, но рецидивист оказал сопротивление. Шовин обрек себя на обвинительный приговор в тот момент, когда начал обращаться с преступником в соответствии с регламентом.

Окончательный срок, на который бывший полицейский отправится за решетку, станет известен через восемь недель. Присяжные признали Шовина виновным сразу по трем статьям. За самую суровую из них («непредумышленное убийство второй степени») подсудимому грозит 40 лет тюрьмы.

С самого начала заседания здание суда в Миннеаполисе, штат Миннесота, осаждали разъяренные сторонники движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). Пока темнокожие демонстранты с плакатами требовали посадить Шовина, его адвокаты отстаивали честь правоохранителя. На поверхность всплыли и наркотическая зависимость погибшего, и его проблемы с сердцем.

О преступлении и наказании Дерека Шовина «Политика Сегодня» поговорила с известным историком, режиссером и актером Евгением Понасенковым.

Как это было

Перенесемся в день «убийства» Джорджа Флойда. Примерно в восемь часов вечера в службу 911 позвонила владелица небольшого магазинчика в районе Паудерхорн. По ее словам, темнокожий мужчина купил на фальшивую «двадцатку» долларов пачку сигарет, после чего сел в свою машину. На просьбы вернуть товар, приобретенный обманным путем, мужчина ответил отказом, однако покидать территорию магазина не стал.

Прибывший через некоторое время на место наряд полиции понял, почему Флойд не уехал домой. Злую шутку с мужчиной сыграли наркотики и алкоголь, из-за которых он почти не контролировал себя (его «лунную походку» зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине). Дерек Шовин с сослуживцами потребовали от водителя выйти из машины, но тот не подчинился.

Порядок действий в таких случаях предполагает, что полицейский обязан задержать нарушителя и доставить его в участок, чем и руководствовались патрульные. Стоит упомянуть, что вместе с Дереком Шовиным в задержании участвовал его темнокожий напарник Томас Лейн.

Флойда вытащили из машины, однако тот принялся сопротивляться. Шовину пришлось применить силу, чтобы успокоить буйного подозреваемого. Спустя несколько минут стало ясно — мужчина потерял сознание.

Откачивать его принялись сотрудники скорой помощи, но массаж грудной клетки и другие экстренные меры ни к чему не привели. По приезду в медицинский центр округа Хиннепин Джордж Флойд был уже мертв.

Золотая память

Инцидент с задержанием Флойда оброс огромным количеством слухов и домыслов. Масла в огонь подливал тот факт, что афроамериканец в 2007 году уже был судим за вооруженное ограбление в составе преступной группы. По заверениям очевидцев, в ту ночь будущая «икона» BLM якобы приставила пистолет к животу беременной белой женщины. Впрочем, в материалах дела нет ни слова про цвет кожи заложницы или ее «положение».

Тем не менее после смерти Джорджа Флойда Америка прошла точку невозврата. Чем ниже опускались грабители из BLM во время протестов (имели место даже оскорбления и нападения на пожилых людей), тем выше в глазах «прогрессивной общественности» возносился погибший.

Хоронили Флойда в золотом гробу. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей даже преклонил перед ним колено в знак скорби, проронив слезу. Горечь утраты усиливалась потерей поддержки среди населения: леворадикальный мэр стремительно терял позиции на политической арене родного штата, из-за чего его не раз критиковал тогдашний президент США Дональд Трамп.

К слову, именно из-за Фрея в город пришлось вводить войска Нацгвардии. Мэр не справился с погромами BLM и главе Белого дома пришлось взять ситуацию под личный контроль.

Стоит сказать, что в момент раскаяния Джейкоб Фрей неосознанно запустил общемировой флешмоб с коленопреклонением. По сей день игроки многих футбольных и хоккейных клубов именно так выражают солидарность с темнокожим населением Америки. Подробнее о том, как тренд BLM отразился на самом мужском виде спорта, можете прочесть в нашем материале.

Одновременно с этим политический рейтинг уверенно набирал демократ Джозеф Байден, который в день похорон по видеосвязи обратился к семье Джорджа Флойда. Кандидат в президенты посетовал, что тоже «понимает боль» афроамериканцев, потерявших близкого человека. Всю последующую кампанию перед выборами Байден посвятил поддержке активистов из BLM, которые больше года грабили американские города.

Доводы о том, что Флойд в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения, сторонников Black Lives Matter не сильно интересовали. После начала судебного процесса многочисленные свидетели подтверждали, что подозреваемый находился под воздействием опиоидных препаратов и периодически сам терял сознание.

Эта информация впервые появилась в открытом доступе летом прошлого года, когда судмедэксперты провели вскрытие. В дополнение к следам наркотиков в крови рецидивиста нашли коронавирус. По словам врачей, Флойд болел бессимптомно.

Спустя полгода после инцидента у магазина в Паудерхорне в сети опубликовали запись с нательной камеры Дерека Шовина. На видеохронике запечатлен момент начала задержания. Отчетливо слышно, что ставшую знаменитой фразу «я не могу дышать» (I can’t breathe) Флойд кричит еще до того, как полицейские прижали его к земле.

На золотых гробах чествование памяти темнокожего преступника не закончилось. Семье погибшего заплатили рекордные 27 миллионов долларов в качестве компенсации. Такая выплата, по мнению властей Миннеаполиса, доказала, что жизни темнокожих им небезразличны.

Национальный праздник

Такой радости, как от обвинительного приговора в адрес Дерека Шовина, Джо Байден и его команда не испытывали, пожалуй, с момента инаугурации. Президент лично позвонил родственникам почившего (Флойд был отцом пятерых детей) и поделился с ними своим «облегчением».

«Мы все испытываем такое облегчение. <…> Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне не терпится увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать гораздо больше. Нам предстоит многое сделать», — предупредил Байден.

Вместе с ним за трансляцией судебного процесса наблюдала и заместитель Камала Харрис. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не удержалась и поблагодарила Джорджа Флойда за преждевременную кончину.

«Спасибо тебе, Джордж Флойд, за то, что ты принес себя в жертву во имя справедливости», — сказала Пелоси.

Кого в этой истории не стоит благодарить, так это присяжных заседателей, полагает историк Евгений Понасенков. Эксперт уверен, что решение об обвинительном приговоре участники процесса приняли под давлением леволиберальных СМИ и грабителей из BLM. За несколько часов до оглашения приговора в Миннеаполисе заметили тяжелую технику — армия готова была биться за каждую улицу, если бы афроамериканцев не устроил вердикт судьи.

«Позор США, полный нравственный провал американского общества, веха, означающая гибель великой американской цивилизации: подонки присяжные, очевидно под давлением и ложью всех СМИ и угрозами террористов из BLM вынесли обвинительный приговор полицейскому Шовину. Шовин верно выполнял инструкцию, защищал их, всех нас, защищал всех людей от бандита-рецидивиста, от грабителя и наркомана Флойда. Это перевернутый мир, это скотство и негодяйство», — подвел черту Понасенков.

За год протестов Black Lives Matter Соединенные Штаты превратились в страну, где каждое неловко брошенное слово может быть использовано против тебя. Вероятно, теперь Америка столкнется с новой волной насилия со стороны темнокожего населения, которое почувствует, что Фемида на его стороне.

«Прецедент Флойда» уже начал работать: Камала Харрис выступила с требованием реформировать криминальную юстицию государства. Вице-президент уверена, что полицейские должны быть ограничены в возможностях в момент задержания опасных преступников.