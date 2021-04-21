Евстафьев о послании Путина: президент обрисовал Западу пугающую картину

Послание к Федеральному собранию, с которым 21 апреля выступил президент РФ Владимир Путин, оказалось для Запада пугающим, но вовсе не из-за упоминания об имеющихся у России сверхсовременных стратегических вооружений.

Послание к Федеральному собранию, с которым 21 апреля выступил президент РФ Владимир Путин, оказалось для Запада пугающим, но вовсе не из-за упоминания об имеющихся у России сверхсовременных стратегических вооружений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.

В ежегодном Послании российского президента в 2021 году основной акцент был сделан на задачи внутреннего развития страны. И при этом внешнеполитическая часть выступления оказалась короткой и обобщенной – глава государства указал на то, что внешние силы продолжат попытки воспрепятствовать России в отстаивании ее национальных интересов.

Как отметил Дмитрий Евстафьев, Владимир Путин озвучил программу нового в основном социального развития России, которая оказалась весьма захватывающей.

И именно эта программная часть речи российского президента могла напугать Запад сильнее, чем заявления об уже имеющихся у РФ вооружениях и оружии, которое появится в ее арсенале в ближайшее время.

«Картина, которую обрисовал президент, для наших западных коллег пугающая. Это хуже "Посейдона", "Лошарика" и остального. Конечно, они боятся наших "Цирконов" и "Калибров". Но есть нюанс: они не собирались с нами воевать и разрушать нас ядерным оружием. Они собирались взрывать нас изнутри. И эта программа очень сильно сокращает перспективы какого-либо взрыва», — объяснил политолог.

При этом Евстафьев иронично отозвался о том, какую реакцию Послание президента РФ вызвало на Украине.

Владимир Путин, по мнению эксперта, намерено не упомянул в своем выступлении ни саму Украину (за исключением бывшего украинского президента Виктора Януковича), ни связанные с нею проблемы, вычеркнув таким образом эту страну из приоритетов российской политики.

«На Украине сегодня траур. Ей вообще не нашлось места. И двух секунд не оказалось для ее упоминания. Думаю, что это неслучайно. Эти люди достаточно сильно шли к тому, чтобы быть вычеркнутыми из списка приоритетов даже для коммуникации», — прокомментировал ситуацию Евстафьев.

Напомним, в Послании к федеральному собранию, с которым президент РФ Владимир Путин выступил в среду, 21 апреля, приоритетной задачей внешней политики было названо достижение мира, безопасности и благополучия для россиян. Глава государства также подчеркнул, что власти России всегда найдут возможность, чтобы отстоять свои позиции перед странами, разговаривающими с Россией «высокомерным тоном», и в первую очередь перед коллективным Западом.