16:45 21 Апреля 2021Политика
Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая
Стало известно о депортации сотрудников американского посольства из России. Они должны покинуть страну до 21 мая.
Стало известно о депортации сотрудников американского посольства из России. Они должны покинуть страну до 21 мая.
Замглавы американского посольства Барт Горман получил ноту, в которой десять сотрудников дипмиссии были объявлены персонами нон грата. Об этом рассказали в МИД РФ.
Накануне замглавы посольства США пригласили в российское внешнеполитическое ведомство. Он провел в МИД РФ около 15 минут, передает ТАСС.