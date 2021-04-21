Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая

Стало известно о депортации сотрудников американского посольства из России. Они должны покинуть страну до 21 мая.

Стало известно о депортации сотрудников американского посольства из России. Они должны покинуть страну до 21 мая.

Замглавы американского посольства Барт Горман получил ноту, в которой десять сотрудников дипмиссии были объявлены персонами нон грата. Об этом рассказали в МИД РФ.

Накануне замглавы посольства США пригласили в российское внешнеполитическое ведомство. Он провел в МИД РФ около 15 минут, передает ТАСС.