Глава Белгородской области распорядился о досрочной выплате майских пособий

Жители Белгородской области досрочно получат социальные выплаты и заработную плату за май.

Жители Белгородской области досрочно получат социальные выплаты и заработную плату за май.

Согласно информации от пресс-службы правительства Белгородской области, заработная плата и социальные выплаты бюджетникам будут выплачиваться досрочно, так как 1 и 3 мая будут выходными днями в мае текущего года. Об этом пишет ГТРК "Белгород".

Среди пособий, которые будут предоставляться досрочно, выделяются ежемесячные детские пособия, выплаты инвалидам боевых действий, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста, а также некоторые другие пособия.

Начисления, которые полагаются детям войны в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 и выплаты почетным донорам также входят в список досрочно выплачиваемых в этом году. Все выплаты будут произведены до 30 апреля.