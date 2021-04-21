Контрольно-счетная палата Коми отчиталась о выявленных в регионе нарушениях

Контрольно-счетная палата Коми обнаружила в прошлом году 456 фактов нарушений и недостатков.

Контрольно-счетная палата Коми обнаружила в прошлом году 456 фактов нарушений и недостатков.

Согласно информации председателя Контрольно-счетной палаты Коми Игоря Гурьева, в 2020 году ведомство выявило 456 фактов нарушений и недостатков на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Порядка 150 млн рублей из всей суммы — это нарушения, которые были допущены при заключении сделки АО "Комиавтотранс" по передаче автобусов в сублизинг. Указывается, что нарушение было устранено.

Около 38 млн рублей было потрачено с нарушениями при выплатах медработникам. В сфере закупок были допущены нарушения на сумму более 20 млн рублей. Контрольно-счетная палата провела 93 мероприятия в прошлом году, из которых восемь было контрольных, а 85 — экспертно-аналитических.