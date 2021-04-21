Иностранные хакеры пытались украсть российские разработки вакцины от коронавируса

Иностранные хакеры предприняли попытку кражи российских разработок вакцин. Основной целью злоумышленников являлись результаты научных исследований.

Иностранные хакеры предприняли попытку кражи российских разработок вакцин. Основной целью злоумышленников являлись результаты научных исследований.

Отечественные разработки, касающиеся противовирусных вакцин, представляли для хакеров особую ценность, сообщил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. Эксперт отметил, что информация НКЦКИ за 2020 год свидетельствует о большом количестве информационных атак с территорий США, Германии и Нидерландов.

Чаще всего объектами атаки становились учреждения госуправления, финансового сектора, науки, образования, здравоохранения и военно-промышленного комплекса. Спецслужбы пытались получить доступ к секретной информации и нарушить работу объектов инфраструктуры.