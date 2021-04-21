Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:29   21 Апреля 2021
Экономика

Власти Красноярского края запросили деньги на строительство метро

Власти Красноярского края запросили деньги на строительство метро

Губернатор Красноярского края Александр Усс направил письмо в федеральное правительство с просьбой выделить 191 млрд рублей на экологические проекты и строительство метро.

Как он уточнил, больше половины этих денег — 114,5 млрд рублей — власти региона намерены потратить на строительство красноярского метрополитена. В письме также говорится о необходимости комплексного восстановления на месте аварии на ТЭЦ в Норильске.

Усс рассказал и о планах по созданию инфраструктуры для перевода автомобилей в Норильске на газ. Кроме того, власти региона намерены решать проблемы с мусором и ликвидировать накопленный ущерб на объектах в Норильске и на Таймыре, сообщил губернатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#метро #красноярск #красноярский край #экология #норильск #усс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров