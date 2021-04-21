Ростовская область получит 1,3 млрд рублей на развитие сел

Власти Ростовской области в 2021 году увеличат бюджетные программы развития сельских территорий. Об этом сообщил замглавы региона Виктор Гончаров.

Власти Ростовской области в 2021 году увеличат бюджетные программы развития сельских территорий. Об этом сообщил замглавы региона Виктор Гончаров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с тружениками социальной сферы села из регионов РФ отметила, что особое значение для развития села имеет государственная программа комплексного развития сельских территорий. По ее словам, итоги первого года ее реализации выглядят весьма оптимистичными.

Гончаров, в свою очередь, добавил, что в 2020 году в Ростовской области было построено 26,8 километра локальных водопроводов, 56,5 километра газораспределительных сетей и 6,7 километра автомобильных дорог в сельской местности. Также в регионе были благоустроены территории и площади под компактную жилищную застройку, рассказал чиновник.