16:08 21 Апреля 2021Политика
В Sohu объяснили потребность Зеленского в диалоге с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский понял необходимость новой стратегии в отношениях с Россией. Об этом высказались китайские аналитики.
Президент Украины Владимир Зеленский понял необходимость новой стратегии в отношениях с Россией. Об этом высказались китайские аналитики.
Авторы издания Sohu отреагировали на предложение Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе. По их мнению, глава Украины готов "идти на поклон" к российскому лидеру. Китайские эксперты назвали обращение Зеленского униженной просьбой поговорить.
"Выбор прямого диалога с Россией — самый разумный путь к смягчению ситуации", — утверждают аналитики.
Украина неоднократно в последнее время заявляла о желании провести переговоры с РФ, пишет "ПолитРоссия". Зеленский заинтересован в диалоге с российским коллегой, чтобы "преклонить голову", отметили китайские эксперты.