Президент Украины Владимир Зеленский понял необходимость новой стратегии в отношениях с Россией. Об этом высказались китайские аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский понял необходимость новой стратегии в отношениях с Россией. Об этом высказались китайские аналитики.

Авторы издания Sohu отреагировали на предложение Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе. По их мнению, глава Украины готов "идти на поклон" к российскому лидеру. Китайские эксперты назвали обращение Зеленского униженной просьбой поговорить.

"Выбор прямого диалога с Россией — самый разумный путь к смягчению ситуации", — утверждают аналитики.

Украина неоднократно в последнее время заявляла о желании провести переговоры с РФ, пишет "ПолитРоссия". Зеленский заинтересован в диалоге с российским коллегой, чтобы "преклонить голову", отметили китайские эксперты.