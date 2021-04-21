Кремль не получал запросов на общение Путина с Зеленским

Москва не получала запросов из Киева на общение президента страны Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Москва не получала запросов из Киева на общение президента страны Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на русском языке, где предложил Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Песков заявил, что Путину об этом докладывали.

"Нет уверенности, что он ознакомился с этой информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч", — добавил официальный представитель Кремля.

Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского нужны предпосылки.