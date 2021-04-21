Политолог Шаповалов: Навальный изображает жертву ради лайков и просмотров

Ежедневные новости о состоянии здоровья Алексея Навального призваны поддерживать рейтинги блогера.

Жалобы на здоровье и медперсонал, а с недавних пор еще и голодовка — все это тщательно продуманные пиар-ходы команды Алексея Навального, который старается сохранить рейтинги, эксплуатируя образ жертвы. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Политолога удивил тот факт, что проблемы со здоровьем испытывают тысячи заключенных по всей планете, а весь мир при этом старается спасти лишь одного. Так, письмо Владимиру Путину с призывом немедленно оказать Алексею Навальному медицинскую помощь подписали ряд известных зарубежных звезд, среди которых Джуд Лоу, Джоан Роулинг, Рейф Файнс, Джей Джей Абрамс, Дэвид Духовны, Том Йорк.

«В условиях, когда других инфоповодов нет, мы видим, что абсолютно ничего не могут предпринять его сторонники из-за рубежа, и в стране никаких нет результатов, которые можно представить мировому сообществу: ни марша миллионов не состоялось, ни фонариками никто не разжег революцию мировую, ни каких-то еще серьезных и значимых достижений нет. Остается эксплуатировать исключительно образ Навального», — рассуждает собеседник «ПС».

По словам эксперта, из-за тюремного заключения и, соответственно, отсутствия позитивного содержательного контента, команда Навального вынуждена выставлять его жертвой, ведь этот образ «хорошо заходит» аудитории.

«Люди могут пожалеть, поставить лайк, подумать, подписать какое-нибудь письмо, поэтому изо дня в день ежедневно выдаются тонны информации, связанной со здоровьем Навального», — резюмировал эксперт.

Но больше всего Шаповалова удивило то, что Навальный умудрился превратить тюрьму в площадку для дискуссий. Он регулярно пишет посты в Instagram о своей жизни за решеткой с жалобами на здоровье и призывами о поддержке.

Последний текст от имени заключенного, к слову, был опубликован за день до проведения в стране несанкционированных акций — 20 апреля. В нем блогер в красках описывает свою внешность спустя три недели голодовки: «обтянутый кожей череп и ввалившиеся глаза».

«Сам факт того, что каждый вздох и чих озвучивается, оцифровывается и передается в паблик – это удивительно. У нас в местах лишения свободы находится Ефремов, он много позвонил и написал? Нет, потому что это запрещено. Но есть один заключенный, которому нормы не писаны», — отметил спикер.

С середины марта Навальный находился в колонии №2 в Покрове Владимирской области. В конце марта он подал сразу два заявления через адвокатов, в которых жаловался на боли в спине и бездействие со стороны работников колонии, которые якобы не пускают к нему врачей.

31 марта блогер объявил голодовку до выполнения соответствующего требования. Спустя еще три недели его перевезли в областную больницу для осужденных под Владимиром. О состоянии самочувствии Навального сейчас активно рассказывает его адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

К вопросу о том, как Навальный содержится в «больнице» и как ему оказывается медицинская помощь.

— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

«Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвертого раза ему сделали капельницу с глюкозой», — написал защитник.

Между тем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тоже прокомментировала госпитализацию заключенного.

«Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», — сказала омбудсмен.

Также за состоянием здоровья Навального следит глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, проблему изучал целый консилиум врачей, а самого блогера возили на МРТ.

«Я не знаю, что такое "врачи Навального". <...> Когда говорят о том, что якобы есть лечащий врач у Навального, насколько я понимаю, имеется ввиду офтальмолог Васильева. Ничего другого не слышал», - сказал глава СПЧ.

Ранее российский адвокат Янис Юкши раскрыл взаимосвязь между несанкционированными акциями в поддержку Алексея Навального, внезапно назначенными на 21 апреля, с днем обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.