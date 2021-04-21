Легенда американского кино Монте Хеллман умер в Калифорнии

Режиссер, сценарист, продюсер, монтажер и актер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни. Его не смогли спасти врачи.

Режиссер, сценарист, продюсер, монтажер и актер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни. Его не смогли спасти врачи.

Хеллман накануне был госпитализирован в больницу. Кинематографист, продюсировавший фильм Квентина Тарантино "Бешеные псы", получил травму после падения в собственной квартире. Медики оказали ему всю необходимую помощь, однако спасти режиссера не удалось.

Монте Хеллман известен работами — "Чудовище из Проклятой пещеры", "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда", "Двухполосное шоссе", "Бойцовский петух", "Любовь, пуля и ярость", третья "Тихая ночь, смертельная ночь". Он был трижды лауреатом Венецианского МКФ.