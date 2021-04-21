15:48 21 Апреля 2021Армия
Путин рассказал, когда ракеты "Сармат" будут приняты на вооружение
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о сроках поступления в российские войска новых видов вооружения, включая новые МБР "Сармат".
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о сроках поступления в российские войска новых видов вооружения, включая новые МБР "Сармат".
Путин заявил, что к 2024 году доля новых видов вооружения в российских войсках составит 76%. Уже сейчас на вооружении находятся новые гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард" и лазерные боевые комплексы "Пересвет".
В ядерной триаде, по словам президента, доля нового вооружения достигла к настоящему времени 88%. Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года наземная часть российской ядерной триады получит первый полк новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".