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15:48   21 Апреля 2021
Армия

Путин рассказал, когда ракеты "Сармат" будут приняты на вооружение

Путин рассказал, когда ракеты "Сармат" будут приняты на вооружение

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о сроках поступления в российские войска новых видов вооружения, включая новые МБР "Сармат".

Путин заявил, что к 2024 году доля новых видов вооружения в российских войсках составит 76%. Уже сейчас на вооружении находятся новые гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард" и лазерные боевые комплексы "Пересвет".

В ядерной триаде, по словам президента, доля нового вооружения достигла к настоящему времени 88%. Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года наземная часть российской ядерной триады получит первый полк новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

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#путин #ядерная триада #сармат

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