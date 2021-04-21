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15:45   21 Апреля 2021
Происшествия

Мужчина пострадал при взрыве бытового газа в Калининграде

Мужчина пострадал при взрыве бытового газа в Калининграде

Бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже на улице Космонавта Леонова. В настоящее время известно только об одном пострадавшем.

Пострадавшего при ЧП мужчину доставили в больницу на скорой медицинской помощи. Медики диагностировали ему ожоги 60% тела. Его состояние оценивается как средней тяжести. Погибших, по предварительной информации, нет.

Также из дома были эвакуированы 30 жильцов. На месте работают экстренные службы. Причина произошедшего пока не установлена, над этим работают специалисты.

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