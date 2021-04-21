Новым замглавой администрации Симферополя стал Алексей Захаров

Пост заместителя главы администрации Симферополя занял Алексей Захаров, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу городского управления.

Пост заместителя главы администрации Симферополя занял Алексей Захаров, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу городского управления.

Отмечается, что он будет курировать область имущественных и земельных отношений, а также развития муниципальной собственности, наружной рекламы и информации.

В 2017 году Захаров приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Уточняется, что он занимал должность замминистра жилищной политики и государственного строительного надзора.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что воды в водохранилищах Симферополя хватит на ближайшие восемь месяцев. Отмечается, что самым наполненным водохранилищем является Аянское.