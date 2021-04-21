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15:44   21 Апреля 2021
Политика

Новым замглавой администрации Симферополя стал Алексей Захаров

Новым замглавой администрации Симферополя стал Алексей Захаров

Пост заместителя главы администрации Симферополя занял Алексей Захаров, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу городского управления.

Отмечается, что он будет курировать область имущественных и земельных отношений, а также развития муниципальной собственности, наружной рекламы и информации.

В 2017 году Захаров приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Уточняется, что он занимал должность замминистра жилищной политики и государственного строительного надзора.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что воды в водохранилищах Симферополя хватит на ближайшие восемь месяцев. Отмечается, что самым наполненным водохранилищем является Аянское.

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#крым #симферополь #захаров

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