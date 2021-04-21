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15:43   21 Апреля 2021
Шоу-бизнес

Потратившая миллион долларов на свою внешность Лариса Долина одевается в масс-маркете

Потратившая миллион долларов на свою внешность Лариса Долина одевается в масс-маркете

Певица Лариса Долина рассказала, сколько ей пришлось отдать за "тюнинг" своей внешности. Сумма набежала приличная — 1 млн долларов. При этом звезда не обходит стороной масс-маркет.

Народная артистка России, 65-летняя певица Лариса Долина пребывает на пике своей формы — артистка похудела до 44-го размера одежды и теперь может смело экспериментировать со своим образом.

Как оказалось, на улучшение своих внешних данных Долина не пожалела миллиона долларов. При этом звезда не прибегала к хирургическому вмешательству и физическим нагрузкам — на такие жертвы Долина пошла ради своего грядущего концерта.

Астрономические бюджеты, впрочем, не мешают исполнительнице хита "Погода в доме" время от времени одеваться в масс-маркете. Долина на съемках шоу Doctor Style пояснила, что в этом деле ей помогает дочь, присылая артистке вещи, которые могут прийтись ей по душе. К мнению дочери звезда прислушивается, ведь ее наследница какое-то время работала в индустрии моды.

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#одежда #долина #масс-маркет

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