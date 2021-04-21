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15:41   21 Апреля 2021
Политика

Кремль сообщил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть предпосылки

Кремль сообщил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть предпосылки

Кремль прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе.

В пресс-службе Кремля сообщили, что рассказали о предложении украинского лидера президенту России. Однако из-за подготовки к посланию Федеральному собранию неизвестно, смог ли Владимир Путин ознакомиться с ним.

Также в Кремле отметили, что для встречи глав государств должны быть предпосылки, и добавили, что Москва делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, но это дается очень тяжело.

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