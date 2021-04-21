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15:41   21 Апреля 2021
Политика

Путин мог спать меньше четырех часов перед посланием Федеральному собранию

Путин мог спать меньше четырех часов перед посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин спал меньше обычного перед обращением к парламенту. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не исключил, что руководитель мог спать меньше четырех часов перед посланием Федеральному собранию. По его словам, Путин однозначно потратил на сон меньше обычного. Песков дал такой ответ на соответствующий вопрос журналистов в среду.

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