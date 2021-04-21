Политолог Елисеева предрекла ряд отставок после послания Путина парламенту
Политолог Наталья Елисеева не исключила, что после послания Владимира Путина парламенту последует ряд громких отставок.
По ее словам, в ряде высказываний Путин был жестким, хотя и пытался сгладить свою позицию, но все же некоторые получили "по шапке".
"Безусловно, фамилии не были названы. Но я полагаю, что в дальнейшем — либо сегодня вечером, либо завтра, либо в течение месяца — мы можем увидеть какие-то конкретные заявления", — цитирует Елисееву сайт 360tv.ru.
Она не исключила, что это произойдет на ближайшем совещании или встрече Госсовета. Также она предположила, что в ряде регионов последуют отставки губернаторов.
Елисеева говорит, что послание было ориентировано также на простых россиян, которые хотели услышать ответы на вопросы об экономической ситуации, социальной сфере и развитии регионов. Путин подтвердил уверенность в будущем, заключила политолог.