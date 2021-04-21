Политолог Елисеева предрекла ряд отставок после послания Путина парламенту

Политолог Наталья Елисеева не исключила, что после послания Владимира Путина парламенту последует ряд громких отставок.

Политолог Наталья Елисеева не исключила, что после послания Владимира Путина парламенту последует ряд громких отставок.

По ее словам, в ряде высказываний Путин был жестким, хотя и пытался сгладить свою позицию, но все же некоторые получили "по шапке".

"Безусловно, фамилии не были названы. Но я полагаю, что в дальнейшем — либо сегодня вечером, либо завтра, либо в течение месяца — мы можем увидеть какие-то конкретные заявления", — цитирует Елисееву сайт 360tv.ru.

Она не исключила, что это произойдет на ближайшем совещании или встрече Госсовета. Также она предположила, что в ряде регионов последуют отставки губернаторов.

Елисеева говорит, что послание было ориентировано также на простых россиян, которые хотели услышать ответы на вопросы об экономической ситуации, социальной сфере и развитии регионов. Путин подтвердил уверенность в будущем, заключила политолог.