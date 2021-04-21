СК расследует смерть двух девочек в селе Кержемок

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек в селе Кержемок, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек в селе Кержемок, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Минувшим вечером две школьницы вышли на прогулку и не вернулись домой. Последний раз их видели неподалеку от пруда около 18:00. Ночью одну девочку нашли мертвой в воде, а спустя несколько часов был обнаружен труп второй пропавшей.

Видимые телесные повреждения отсутствовали, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц". — Прим. ред.). Расследование продолжается.