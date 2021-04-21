Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Сирии

Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад подал заявку на участие в выборах президента страны. Голосование намечено на 26 мая 2021 года.

Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад подал заявку на участие в выборах президента страны. Голосование намечено на 26 мая 2021 года.

На данный момент на пост главы САР претендуют четыре кандидата, передает ФАН. Первыми свои заявки подали уроженец Алеппо Абдалла Саллюм Абдалла и Мухаммад Фирас бин Ясин Раджух из Дамаска. Информация об их предвыборных программах пока что отсутствует.

Также заявку для регистрации направила Фатен Али Нахар. Отмечается, что это первый случай в истории президентских выборов в Сирии, когда участие может принять женщина.

Сирийцы, которые не пребывают на территории республики, также смогут проголосовать. Они смогут сделать это на избирательных участках в стране своего пребывания.