Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева стала героиней майского выпуска Vogue

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева появилась на страницах майского выпуска журнала Vogue Russia, впервые дав большое интервью после своей отставки.

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева появилась на страницах майского выпуска журнала Vogue Russia, впервые дав большое интервью после своей отставки.

Авксентьева сейчас занимает должность советника мэра Якутска, продолжая оставаться одним из самых популярных российских политиков. На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась фотосессией, предназначенной для Vogue, а также впечатлениями от сотрудничества с журналом.

По словам Авксентьевой, принять участие в проекте она решила после уговоров подруг. Бывшая глава Якутска встретилась с главным редактором журнала Ксенией Соловьевой, с которой у нее состоялся теплый и доверительный разговор. Одной из тем для обсуждения стало то, как важно и нужно услышать и понять мнение другого человека.