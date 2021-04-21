«Сбежали и тявкают»: сторонники Навального разочарованы бегством лидеров протеста

Немногочисленность акций протеста 21 апреля становится результатом отъезда их организаторов из России.

Несанкционированные акции протеста 21 апреля, организованные помощниками Алексея Навального в его защиту, стали окончательным крахом внесистемной оппозиции, полагают эксперты. Малочисленность несогласованных митингов беспрецедентна — причинами стали плохая погода, неактуальность повестки «за Навального» и бегство соратников блогера за границу.

Ранее в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, объявлен иноагентом в РФ) объявили всероссийские акции протеста сразу после оглашения Послания президента Федеральному Собранию. Акция, несмотря на плохую погоду и будний день, была спланирована аккурат к выступлению Владимира Путина, чтобы переключить внимание общественности на митинг и обесценить важность речи российского лидера.

К сожалению организаторов, протесты провалились. Так, во Владивостоке на митинг пришло почти в 20 раз меньше людей, чем было заявлено — менее 300 человек вместо 5 900. В Магадане, по данным «Царьграда», за «допуск врача к Навальному» вышло не более 30 человек.

При этом мероприятия курировались удаленно: приближенная к Навальному «верхушка» ФБК в лице Леонида Волкова, Ивана Жданова, Владимира Милова, Марии Певчих и Руслана Шаведдинова еще до начала протестов покинула Россию и осела, предположительно, в странах ЕС. Это обстоятельство тоже стало причиной непопулярности акции, полагает политик и публицист Эрнест Макаренко.

«Уверен, разумным сторонникам Навального стало понятно, что ими командуют те, кто сидит благополучно и сыто в других странах, посылая людей на незаконные акции. Соратники Навального сбежали и тявкают, чтобы не быть задержанными. Они понимают, чего стоит выйти на незаконную акцию. И, похоже, в Россию уже не вернутся. За такими «вождями» люди никуда не пойдут», — поделился мнением с «Политикой Сегодня» Макаренко.

Также малочисленность протестов объясняется непопулярной повесткой, ограничивающейся исключительно самочувствием Навального в тюрьме. Сторонники блогера утверждают, что объявившему голодовку блогеру не предоставляется медицинская помощь и требуют допустить к нему личного врача. При этом арестованного, отбывающего наказание в ИК-2 во Владимирской области, уже осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр, сообщал источник во ФСИН.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что накануне Навального осмотрели четыре врача.

«Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», - сказала Москалькова.

Эрнест Макаренко уверен, что ФБК отрабатывает западную повестку и «выкачивает деньги» из своих сторонников ради личного обогащения. Людей посылают на провокации намеренно, с целью их задержания и радикализации протеста.

«Люди не вышли протестовать, потому что не воодушевились надуманными проблемами, навязанными хозяевами ФБК с Запада. Эта повестка искусственная. Абсолютному большинству граждан она не интересна. Только тот, кто оказался окончательно одурачен бессовестной пропагандой, может пойти на эти акции. Такие люди ни за что, по глупости своей, страдают», — прокомментировал ситуацию Макаренко.

Ранее сообщалось, что один из ключевых соратников Навального Милов сбежал в Литву, предварительно выплатив все штрафы и компенсации по приговору суда о незаконных митингах 2019 года.