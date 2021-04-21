Кремль раскрыл дату переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 22 апреля. Об этом сообщил Кремль.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 22 апреля. Об этом сообщил Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал дату переговоров двух лидеров. По его словам, Лукашенко и Путин пообщаются в Москве. Развитие стратегического партнерства и совместная работа в рамках Союзного государства будут темой переговоров, уточнил представитель Кремля.