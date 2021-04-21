15:10 21 Апреля 2021Происшествия
Актера из сериала "Глухарь" нашли мертвым в рабочем кресле
Звезда российского сериала "Глухарь" Алексей Артамонов скончался в возрасте 62 лет в своей квартире в Москве.
Звезда российского сериала "Глухарь" Алексей Артамонов скончался в возрасте 62 лет в своей квартире в Москве.
Источники Федерального агентства новостей сообщают, что первым неладное заподозрил крестник звезды, который долгое время пытался связаться с известным родственником, но так и не смог выйти с ним на связь. Не дозвонившись актеру, мужчина обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Артамонова мертвым в его собственной квартире в рабочем кресле. Пока остаются неизвестными причины смерти звезды "Глухаря". О месте и дате прощания с артистом тоже не сообщается.
За свою творческую карьеру Артамонов принял участие в съемках таких кинолент, как "Тест на беременность", "МосГаз", "Мент в законе", "Глухарь" и других.