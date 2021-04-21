Борис Титов нашел интригу в послании Путина

Политик будет «с интересом ждать» меры поддержки бизнеса.

В среду, 21 марта, российский президент Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Большую часть своей речи глава РФ посвятил внутренним проблемам страны и мерам социальной поддержки граждан.

Председатель «Партии Роста», уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что социальная повестка часто вписывается в «традиционную логику» власти, но на этот раз нашлось в речи Путина место и небольшой интриге.

«Например, его высказывание о том, что в регулировании цен на потребительские товары полагаться только на директивные меры нельзя, поскольку это путь к дефициту и пустым полками. Президент подчеркнул, что нужны именно рыночные механизмы, но не уточнил, какие именно. Сейчас наиболее успешно задействован механизм экспортной пошлины, но для производителей и их инвестиционного развития она, мягко говоря, не слишком оптимальна», — полагает Титов.

Борис Титов добавил, что будет «с интересом ждать» меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Глава «Партии Роста» также отметил идею инфраструктурных кредитов для регионов по низкой процентной ставке, которые помогут отдаленным уголкам страны встать на ноги после снятия карантина.

«В общем, нынешнее Послание требует продолжения. В него заложены очень важные посылы, которым крайне необходима конкретизация», — подытожил спикер.

«ПС» уже писала о том, какие страхи наиболее свойственны россиянам в настоящее время. Заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский намекнул правительству на повышенное внимание к потребностям населения.