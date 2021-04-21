МИД России вызвал замглавы американского посольства

Министерство иностранных дел России вызвало замглавы посольства США в Москве. Об этом сообщили представители ведомства.

Министерство иностранных дел России вызвало замглавы посольства США в Москве. Об этом сообщили представители ведомства.

МИД РФ не вдавался в детали вызова американского дипломата. Внешнеполитическое ведомство подтвердило ТАСС, что замглавы посольства США вызван на Смоленскую площадь в Москве.

Американский посол Джон Салливан ранее подтвердил поездку в Вашингтон для консультаций. Дипломат вернется в Россию в ближайшие недели до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Отношения двух стран обострились на фоне интервью главы Соединенных Штатов. Байден объявил России санкции 15 апреля. Россия ввела зеркальные меры на следующий день.