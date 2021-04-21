Россия за день. Главное: три смерти в омском КПРФ, арест главы Сретенска и выплаты в Белгороде

Брянских школьников попросили проголосовать на праймериз «Единой России», а экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева попала на обложку журнала Vogue.

Омская область. В Омске за этот месяц скончались сразу три «старожила» партии КПРФ. Сегодня пройдет прощание с Александром Засыпкиным — экс-руководителем Большереченского района. Накануне также прошли похороны инструктора отдела пропаганды и агитации Александры Жук и первого секретаря Знаменского МО Ивана Матвеева.

Забайкальский край. Главу города Сретенск Сергея Тонких задержали в Забайкальском крае. Политик подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный комитет РФ по региону возбудил в отношении Тонких два уголовных дела.

Белгородская область. Жителям Белгородской области досрочно перечислят майские социальные выплаты, а также заработную плату для работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

Брянская область. Брянских школьников призвали голосовать на праймериз «Единой России». Об этом сообщили местные СМИ, сославшись на некую рассылку в мессенджерах. Департамент образования региона уже опроверг данную информацию, заявив, что инцидент мог быть вызван частной инициативой одного из родителей или учителей, состоящих в партии.

Республика Бурятия. В центре Улан-Удэ разгорелся нешуточный скандал. На мемориальной доске, посвященной бурятскому композитору Анатолию Андрееву, обнаружилась ошибка. Согласно информации указанной на памятнике, музыкант является автором гимна республики, однако, по словам дочери поэта Дамбы Жалсараева, ее отец является полноправным соавтором произведения. Надпись на мемориале, с ее слов, является неуважением к памяти автора.

Ростовская область. Власти Ростовской области займутся развитием сельских территорий. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко с руководством региона. Так, на программу «Комплексное развитие сельских территорий» выделят 1,3 млрд рублей.

Московская область. Глава Серпухова Юлия Купецкая раскритиковала местного оператора по вывозу мусора МСК-НТ за невыполнения условий договора и пообещала обратиться в правоохранительные органы. Об этом она заявила после осмотра контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования.

Республика Коми. Контрольно-счетная палата (КСП) Коми обнаружила более 450 нарушений, совершенных за 2020 год. Общая сумма ущерба составила 300 млн рублей. Самое «дорогое» нарушение (более 150 млн рублей), допущенное при заключении сделки по сублизингу автобусов АО «Комиавтотранс», уже устранено.

Архангельская область. Представительство партии «Справедливая Россия — За правду» в Архангельской области покинули сразу два депутата. Ими оказались Ирина Чиркова, перешедшая в Госдуму РФ, а также занявший пост советника губернатора по экологии и ТКО Алексей Кувакин. Таким образом, в регионе сформировалась тенденция, которую уже прозвали «массовым улетом» парламентариев.

Приморский край. Глава Приморья Олег Кожемяко предложил продлить программы туристического кэшбэка в России до 2024 года. Он также отметил необходимость увеличить процент возвращаемых по программе средств и предложил освободить компании туристического сектора от уплаты НДС.

Красноярский край. Правительство Красноярского края обратилось в письме к Кабмину РФ с просьбой выделить 190 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива ГСМ на ТЭЦ в Норильске. По словам губернатора региона Александра Усса, предложенные меры составлены с учетом планов по развитию и защите окружающей среды и направлены на устранение экологических проблем края.

Новосибирская область. Совет депутатов Новосибирска не смог вынести выговор градоначальнику Анатолию Локтю из-за неудовлетворительного состояния дорог. Вопрос о «наказании» мэра на внес в повестку дня депутат Игорь Украинцев, несмотря на то, что подобный шаг не имел бы юридической силы — у парламентариев попросту нет соответствующих компетенций. Сам мэр оценил инициативу негативно.

Пермский край. Руководитель санатория «Демидково» Кирилл Толстой выдвинул свою кандидатуру на праймериз от «Единой России» по выборам в заксобрание региона. Он претендует на включение в партийный список по региональной группе «Добрянская №26». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Республика Крым. Пост замглавы Симферополя занял Алексей Захаров. Об этом сообщило городское управление. Он будет отвечать за сферу имущественных и земельных отношений в регионе, а также за развитие архитектуры, муниципальной собственности и градостроительства.

Республика Саха. Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева попала на обложку майского выпуска журнала Vogue Russia. Она дала изданию свое первое после отставки большое интервью. Сама политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнул разговор с подругами. Напомним, сейчас Авксентьева занимает должность советника мэра города.