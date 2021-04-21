Мэр Новосибирска не получил выговор из-за плохого состояния дорог в регионе

Члены совета депутатов Новосибирска не смогли вынести выговор мэру города Анатолию Локтю.

Члены совета депутатов Новосибирска не смогли вынести выговор мэру города Анатолию Локтю.

Соответствующее предложение сделал депутат Игорь Украинцев. По его словам, состояние дорожного полотна в городе оставляет желать лучшего. Ситуацию поддержали депутаты законодательного собрания. Стоит отметить, что контролирующие органы даже взыскали с муниципалитета денежную компенсацию.

"Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета", — заявил он.

Однако мэр негативно оценил эту инициативу. Кроме того, он призвал вынести вопрос о высказываниях Украинцева на комиссию.