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14:49   21 Апреля 2021
Политика

Мэр Новосибирска не получил выговор из-за плохого состояния дорог в регионе

Мэр Новосибирска не получил выговор из-за плохого состояния дорог в регионе

Члены совета депутатов Новосибирска не смогли вынести выговор мэру города Анатолию Локтю.

Соответствующее предложение сделал депутат Игорь Украинцев. По его словам, состояние дорожного полотна в городе оставляет желать лучшего. Ситуацию поддержали депутаты законодательного собрания. Стоит отметить, что контролирующие органы даже взыскали с муниципалитета денежную компенсацию.

"Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета", — заявил он.

Однако мэр негативно оценил эту инициативу. Кроме того, он призвал вынести вопрос о высказываниях Украинцева на комиссию.

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#новосибирск #выговор #локоть

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