Два депутата-справедливоросса покинули парламент Архангельской области

Парламент Архангельской области покинули два депутата, представляющие партию "Справедливая Россия".

Парламент Архангельской области покинули два депутата, представляющие партию "Справедливая Россия".

Ирина Чиркова перешла на работу в Госдуму РФ, а Алексей Кувакин ушел на повышение. На очередной сессии регионального собрания депутаты поддержали досрочное сложение полномочий Кувакина. Теперь он занял пост советника губернатора по вопросам экологии и ТКО. Депутатом регионального парламента Кувакин стал в 2018 году, он являлся членом комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству.

Коммунист Александр Новиков выразил обеспокоенность, что в регионе происходит "массовый улет" парламентариев. Он напомнил, что пост покидает четвертый или пятый человек, поэтому при избрании депутатов нужно задуматься, для чего они идут в региональное правительство.