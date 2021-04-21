Губернатор Приморья предложил продлить программу туристического кешбэка в России

Глава Приморского края выступил с инициативой о продлении в России программы туристического кешбэка до 2024 года.

Глава Приморского края выступил с инициативой о продлении в России программы туристического кешбэка до 2024 года.

Программа туристического кешбэка в России будет продлена до 2024 года, если предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко оценят в правительстве. Об этом сообщает РБК.

"Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам", — отметил глава региона.

Помимо этого, Кожемяко выступил за развитие грантовой системы для общественных и предпринимательских инициатив в сфере модернизации внутреннего и въездного туризма. Также он предлагает освободить от уплаты НДС компании, работающие в туристическом секторе в перспективных, но на данный момент не пользующихся спросом регионах.