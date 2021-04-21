Глава Серпухова негативно оценила работу оператора по вывозу мусора

Председатель городского округа Серпухов Юлия Купецкая раскритиковала работу регионального оператора по вывозу отходов.

Председатель городского округа Серпухов Юлия Купецкая раскритиковала работу регионального оператора по вывозу отходов.

Соответствующее заявление она сделала после объезда контейнерных площадок муниципалитета.

"Слова закончились, переходим к радикальным мерам. Контейнерные площадки находятся в недопустимом состоянии", — написала она на личной странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, она планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с невыполнением компанией прямых обязанностей. Купецкая намерена поставить вопрос о компетенции МСК-НТ.

Стоит отметить, что в ходе осмотра председатель обнаружила кучи мусора. Такое положение дел является неприемлемым, жители региона регулярно оплачивают соответствующие услуги, подытожила она.