Стало известно о смерти последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников скончался в Москве в возрасте 91 года. Он был последним участником битвы за Брестскую крепость.

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников скончался в Москве в возрасте 91 года. Он был последним участником битвы за Брестскую крепость.

Последний защищавший легендарное строение боец скончался 20 апреля, передает RT. По информации СМИ, ветеран скончался у себя дома. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Котельников родился в 1929 году в Пензенской области. На момент начала Великой Отечественной войны мальчику было всего 12 лет. После окончания ВОВ он еще более 20 лет служил в Бресте. В последние годы жизни ветеран поселился в Москве.