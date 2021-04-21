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14:27   21 Апреля 2021
Политика

Департамент образования Брянской области опроверг поручение голосовать на праймериз "ЕР"

Департамент образования Брянской области опроверг поручение голосовать на праймериз "ЕР"

Департамент образования Брянской области опроверг поручение родителям школьников голосовать на праймериз "Единой России".

Ранее в местных СМИ сообщили, что родителей школьников призывают проголосовать в праймериз "Единой России", голосование состоится с 24 по 30 мая. Указывалось, что сообщения с призывами якобы рассылают в мессенджерах. В департаменте образования региона информацию об этом опровергли.

"Руководству и преподавательскому составу образовательных учреждений Брянской области задач по голосованию за партию "Единая Россия" на праймериз не ставилось", — говорится в официальном ответе департамента.

В ведомстве не исключили, что подобный случай мог являться личной инициативой педагога или родителя, который является членом "ЕР". В департаменте напомнили, что использование родительских чатов, сайтов и пабликов учебных заведений для агитации недопустимо.

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#праймериз #единая россия #брянская область

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