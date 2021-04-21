В Бурятии разгорелся скандал из-за ошибки на мемориальной доске

Вокруг мемориальной доски бурятскому композитору Анатолию Андрееву разгорелся скандал. В центре Улан-Удэ на барельефе оказалась ошибка, которую увидела дочь поэта Дамбы Жалсараева.

Вокруг мемориальной доски бурятскому композитору Анатолию Андрееву разгорелся скандал. В центре Улан-Удэ на барельефе оказалась ошибка, которую увидела дочь поэта Дамбы Жалсараева.

По словам девушки, на доске написано: "Здесь работал Андреев Анатолий Андреевич (1941 — 2004 гг.). Автор Государственного гимна Республики Бурятия". Однако он лишь автор музыки, а слова гимна написал поэт Дамба Жарсараев.

"Я сильно расстроена. Хорошо, что мама, Жалсараева Валентина Зондуевна, не увидела этого, ее похоронили 7 апреля. Это удар в спину, по-другому назвать не могу", — рассказала дочь в Facebook.

Текст мемориальной доски является неуважением к памяти ее отца, а также игнорированием его заслуг и вклада в создание гимна, что сложно списать на случайность, считает дочь поэта. Она задала вопрос властям города, кто дал указание установить доску и согласовывал текст, передает REGNUM.