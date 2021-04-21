Разведывательный дрон ВВС США заметили в закрытой для полетов зоне над Крымом

Дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил длительный полет у берегов Крыма.

Дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил длительный полет у берегов Крыма.

По имеющейся информации, беспилотник был замечен около морской границы полуострова, когда выполнял разведку на высоте 15 тысяч метров.

Отмечается, что беспилотник вылетел с американской авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел около морской границы Крыма, а также вдоль побережья Краснодарского края.

Напомним, что Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров включены воздушное пространство над южной частью полуострова, прилегающими к ЮБК территориальными водами и частью международных вод Черного моря.