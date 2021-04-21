Медиагруппа "Патриот" и "Невские Новости" обсудят главные тезисы послания Путина

Медиагруппа "Патриот" и информационное агентство "Невские Новости" во время онлайн-эфира обсудят главные задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед парламентом.

Медиагруппа "Патриот" и информационное агентство "Невские Новости" во время онлайн-эфира обсудят главные задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед парламентом.

Сегодня в 15:00 в медиацентре "Патриот" пройдет прямой эфир на тему "Послание Президента РФ Федеральному собранию, какие задачи поставил парламенту глава государства", передает ИА "Невские новости".

Основные тезисы послания Путина обсудят Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов, глава муниципального образования "Екатерингофский" Олег Смакотин, депутат ЗакСа Алексей Цивилев, политолог Марат Гогуадзе и другие.

Послание главы государства состоялось сегодня в очном режиме в центральном выставочном зале "Манеж".