Путин пообещал работать над достижением поставленных целей

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все для достижения поставленных целей. С такими словами он завершил выступление перед парламентом.

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все для достижения поставленных целей. С такими словами он завершил выступление перед парламентом.

Глава государства обратился к россиянам и пообещал вместе добиться всех поставленных задач. Путин поблагодарил всех за внимание и отметил, что никто в мире не знал, с какой бедой придется встретиться. Граждане РФ сделали многое, чтобы отразить угрозу пандемии, отметил президент. Российский лидер призвал соотечественников идти вперед.

Обращение Путина к Федеральному собранию состоялось в среду. Церемония оглашения послания прошла в московском "Манеже".