14:01 21 Апреля 2021Политика
Путин пообещал работать над достижением поставленных целей
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все для достижения поставленных целей. С такими словами он завершил выступление перед парламентом.
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все для достижения поставленных целей. С такими словами он завершил выступление перед парламентом.
Глава государства обратился к россиянам и пообещал вместе добиться всех поставленных задач. Путин поблагодарил всех за внимание и отметил, что никто в мире не знал, с какой бедой придется встретиться. Граждане РФ сделали многое, чтобы отразить угрозу пандемии, отметил президент. Российский лидер призвал соотечественников идти вперед.
Обращение Путина к Федеральному собранию состоялось в среду. Церемония оглашения послания прошла в московском "Манеже".