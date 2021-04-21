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14:00   21 Апреля 2021
Экономика

Минфин заявил о наличии финансовой возможности реализовать инициативы президента

Минфин заявил о наличии финансовой возможности реализовать инициативы президента

Министерство финансов РФ подтвердило наличие денежных средств, которые потребуются на реализацию инициатив Владимира Путина.

Российский лидер в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, согласно Конституции, указал на основные направлениях развития государства. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президентом стратегических направлений развития России в ближайшей перспективе.

"Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы", — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

Новые социальные инициативы президента потребуют суммы в размере 400 млрд рублей за два года, отметил министр. По его словам, расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков.

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