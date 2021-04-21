Путин заявил о готовности Москвы к широкому межгосударственному сотрудничеству

Россия открыта для широкого межгосударственного сотрудничества, заявил президент страны Владимир Путин.

Россия открыта для широкого межгосударственного сотрудничества, заявил президент страны Владимир Путин.

В ходе оглашения послания парламенту глава государства заявил, что Россия стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

"Много сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания диалога в Ливии, для стабилизации в Нагорном Карабахе", — добавил Владимир Путин.

Сегодня президент РФ оглашает послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве в "живом" формате.