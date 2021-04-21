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13:50   21 Апреля 2021
Политика

Путин заявил о готовности Москвы к широкому межгосударственному сотрудничеству

Путин заявил о готовности Москвы к широкому межгосударственному сотрудничеству

Россия открыта для широкого межгосударственного сотрудничества, заявил президент страны Владимир Путин.

В ходе оглашения послания парламенту глава государства заявил, что Россия стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

"Много сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания диалога в Ливии, для стабилизации в Нагорном Карабахе", — добавил Владимир Путин.

Сегодня президент РФ оглашает послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве в "живом" формате.

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#россия #путин #послание

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