Правительству РФ поручили проработать новые инициативы по достижению национальных целей развития

Кабмин РФ должен представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля.

Кабмин РФ должен представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля.

Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости поиска различных путей достижения национальных целей развития.

Правительству было поручено представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля 2021 года.