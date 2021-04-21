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13:49   21 Апреля 2021
Экономика

Правительству РФ поручили проработать новые инициативы по достижению национальных целей развития

Правительству РФ поручили проработать новые инициативы по достижению национальных целей развития

Кабмин РФ должен представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля.

Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости поиска различных путей достижения национальных целей развития.

Правительству было поручено представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля 2021 года.

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#путин #федеральное собрание #кабмин рф #национальные цели развития

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