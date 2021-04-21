13:49 21 Апреля 2021Экономика
Правительству РФ поручили проработать новые инициативы по достижению национальных целей развития
Кабмин РФ должен представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля.
Кабмин РФ должен представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля.
Обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости поиска различных путей достижения национальных целей развития.
Правительству было поручено представить новые инициативы по достижению национальных целей развития до 1 июля 2021 года.