Путин рассказал о прикладных инструментах решения задач национального развития

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления с посланием Федеральному собранию заявил о сдержанном поведении России.

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления с посланием Федеральному собранию заявил о сдержанном поведении России.

Российский лидер отметил положительный настрой страны и курс на выстраивание добрых отношений с другими государствами.

"Развитие транспортно-логистических коридоров — надеемся, что это будет надежная основа для развития евразийского партнерства. Это сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития", — заявил Путин.

Также президент РФ отметил, что Россия — радушная страна, которая всегда открыта для настоящих друзей. Государственный лидер напомнил, что как только позволит эпидемическая ситуация, страна снова откроет границы для туристов. Путин также дал поручение упростить получение для гостей России получение электронной визы с возможностью оформить ее за четыре дня.