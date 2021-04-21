Путин рассказал об обеспечении скоростного движения от Балтики до Урала

Скоростное движение автотранспорта через всю европейскую Россию будет обеспечено после запуска автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург, заявил президент РФ Владимир Путин.

Скоростное движение автотранспорта через всю европейскую Россию будет обеспечено после запуска автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в обращении к Федеральному собранию подчеркнул, что строительство трассы необходимо закончить за три года. По его словам, автомагистраль, с учетом действующего маршрута Москва — Петербург и Центральной кольцевой автодороги, позволит обеспечить скоростное движение от Балтики до Урала.