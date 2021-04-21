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13:46   21 Апреля 2021
Общество

Путин рассказал об обеспечении скоростного движения от Балтики до Урала

Путин рассказал об обеспечении скоростного движения от Балтики до Урала

Скоростное движение автотранспорта через всю европейскую Россию будет обеспечено после запуска автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в обращении к Федеральному собранию подчеркнул, что строительство трассы необходимо закончить за три года. По его словам, автомагистраль, с учетом действующего маршрута Москва — Петербург и Центральной кольцевой автодороги, позволит обеспечить скоростное движение от Балтики до Урала.

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