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13:46   21 Апреля 2021
Политика

Путин осудил покушения на первых лиц государств

Путин осудил покушения на первых лиц государств

Владимир Путин осудил покушения на первых лиц государств и отметил, что такая практика становится привычной и опасной.

В качестве недавнего примера он привел планирование убийства президента в Белоруссии.

"Но все сделали вид, что вообще ничего не происходит", — недоумевает Путин.

Можно по-разному относиться к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого едва не убили и свергли в результате вооруженного переворота, к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и к главе Республики Беларусь Александру Лукашенко. Однако необходимо понимать, что госперевороты и убийства — это слишком, подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве в среду, 21 апреля. Он обратился к обеим палатам парламента, членам правительства и другим деятелям.

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#путин #покушения #госперевороты

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