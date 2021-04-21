13:45 21 Апреля 2021Политика
Путин заявил, что Россия никому не позволит переходить красную черту
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что те, кто перейдут красную черту в отношении России могут пожалеть о содеянном так, как ни о чем не жалели.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что те, кто перейдут красную черту в отношении России могут пожалеть о содеянном так, как ни о чем не жалели.
Ответные действия Москвы будут жестким и быстрыми, поэтому никому не будет позволено перейти красную черту, отметил Путин.
РФ обладает достаточным терпением, ответственностью и профессионализмом для принятия соответствующего решения. Вопрос о том, где именно проходит эта черта Россия будет решать самостоятельно в отношении каждого конкретного случая.
При этом Путин выразил надежду на то, что все же никто не станет осуществлять такие действия.