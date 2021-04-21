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13:45   21 Апреля 2021
Политика

Путин заявил, что Россия никому не позволит переходить красную черту

Путин заявил, что Россия никому не позволит переходить красную черту

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что те, кто перейдут красную черту в отношении России могут пожалеть о содеянном так, как ни о чем не жалели.

Ответные действия Москвы будут жестким и быстрыми, поэтому никому не будет позволено перейти красную черту, отметил Путин.

РФ обладает достаточным терпением, ответственностью и профессионализмом для принятия соответствующего решения. Вопрос о том, где именно проходит эта черта Россия будет решать самостоятельно в отношении каждого конкретного случая.

При этом Путин выразил надежду на то, что все же никто не станет осуществлять такие действия.

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#россия #путин #запад

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