Путин перепутал отчество Лукашенко в Послании к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию допустил оговорку, рассуждая о ситуации в Белоруссии и других странах, где Запад пытается навязать местным властям свои порядки.
Российский лидер назвал своего коллегу из Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко Георгиевичем.
«Можно как угодно относиться например к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Януковича чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Георгиевича [отчество Лукашенко — Григорьевич], но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком», — заявил Путин.
В Послании президент отметил скромную реакцию РФ на "откровенное хамство" некоторых западных государств.
Отметим, что выступление Владимира Путина длилось порядка 80 минут. "Политика Сегодня" провела текстовую трансляцию мероприятия.