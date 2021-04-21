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13:45   21 Апреля 2021
Политика

Путин перепутал отчество Лукашенко в Послании к Федеральному Собранию

Путин перепутал отчество Лукашенко в Послании к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию допустил оговорку, рассуждая о ситуации в Белоруссии и других странах, где Запад пытается навязать местным властям свои порядки.

Российский лидер назвал своего коллегу из Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко Георгиевичем.

«Можно как угодно относиться например к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Януковича чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Георгиевича [отчество Лукашенко — Григорьевич], но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком», — заявил Путин.

В Послании президент отметил скромную реакцию РФ на "откровенное хамство" некоторых западных государств.

Отметим, что выступление Владимира Путина длилось порядка 80 минут. "Политика Сегодня" провела текстовую трансляцию мероприятия.

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#россия #путин #лукашенко #послание федеральному собранию

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